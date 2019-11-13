Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde muhteşem bir performans ortaya koyan A Milli Takımımız grubun en kritik maçına çıkacak. Gruptaki tek yenilgisini aldığı İzlanda ile karşılaşacak Türkiye hem 2-1'lik mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. Hem de gruptaki liderlik şansını sürdürmek istiyor. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız Türk Telekom Stadı'nda çok büyük taraftar desteği ile de maça çıkacak. Televizyon ekranlarında milyonlar stattaki 52 bin kişi maçta A Milli Takım'ın yanında olacak. Bu arada karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve maçla ilgili son gelişmeler büyük merak konusu...

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İki takım arasında oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İngiliz hakem yönetecek

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova’yı konuk edecek.

Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Türkiye Milli Takım kadrosu

A Milli Takım’ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İzlanda Milli Takım kadrosu

Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)