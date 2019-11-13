İzlanda sessiz sedasız çalışıyor

Grubumuzda tek mağlubiyetimizi aldığımız İzlanda ile EURO 2020 yolunda yarın final gibi bir maça çıkacağız. Daha önce EURO 2016’ya gitmek için son maçta Konya’da devirdiğimiz İzlanda, bu kez mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşma öncesi hazırlıklarına sessiz sedasız Türkiye’de devam ediyor. İstanbul’daki mücadele öncesi yaklaşık 3 gündür antrenmanlarına Antalya Belek’te bulunan Kaya Palazzo Otel’de sürdüren Vikingler’in, bu mücadeleye son derece motive oldukları öğrenildi. Dış dünyadan adeta kopan rakibimizde teknik direktör Erik Hamren’in, yine fizik gücü yüksek bir oyun anlayışıyla karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Basın toplantısı 17.30’da

Rakibimiz, bugün Antalya’dan ayrılacak ve İstanbul’a gelecek. Lacivert-Beyazlılar’ın teknik direktörü Hamren, bir futbolcusuyla birlikte 17.30’da maçın oynanacağı Ali Sami Yen Stadı’nda bir basın toplantısı yapacak. İzlandalılar, son çalışmasını ise 18.00’de gerçekleştirecek.