İzlanda planları başladı

Grubumuzda final niteliğindeki İzlanda karşılaşması öncesi teknik direktör Şenol Güneş, İzlanda ile perşembe günü oynayacağımız karşılaşma öncesi rakibi detaylı analizine başladı. Tecrübeli çalıştırıcının kalede Mert’i oynatması, savunmada sağ bekte Zeki, sol bekte sakatlıktan dönen Hasan Ali, stoperde de Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ile başlaması bekleniyor. Defansın önünde rakibin fizik gücünü düşünerek İrfan Can’ın sakatlığında Mahmut Tekdemir ve Ozan Tufan’ın, onların önünde Hakan Çalhanoğlu’nun sahne alacağı düşünülüyor. Kanatlarda sakatlıktan dönen başka bir isim Cengiz Ünder’in sağda, solda Cenk Tosun’un, forvette de Burak Yılmaz’ın oynayacağı tahmin ediliyor. Güneş, İzlanda önünde sabırlı ve 90 dakika ayakta kalacak bir futbol ortaya konulmasını istiyor.