2022 Dünya Kupası Elemelerindeki İzlanda maçı öncesi Almanya'da koronavirüs vakasına raslandı.

Bild'in haberine göre Panzerlerin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonas Hofmann'ın koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yer alamayan Hofmann'ın odasında karantinada olduğu öğrenildi.

Karşılaşma 22.45'te

Almanya, bu akşam İzlanda ile TSİ 22.45 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçına çıkacak. Mücadele Almanya'nın Schauinslan-Reisen-Arena Stadı'nda oynanacak.