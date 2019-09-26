Izet Hajrovic gerçeği resmen açıklandı!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Izet Hajrovic ile evli olan Leyla Hajrovic, Bosna Hersek basınına verdiği röportajda eşinin Sarı Kırmızılı kulüpten ayrılma nedenini duyurdu. Ocak 2014'te transfer olduğu Cim Bom'da yalnızca altı ay forma giyebilen sağ kanat oyuncusu hakkında AZRA dergisine açıklamalarda bulunan Leyla, şunları söyledi:

"Mayıs 2014'te evlendikten sonra İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Zira Izet, o dönemde Galatasaray'da oynuyordu. Düğünümüzün üzerinden 24 saat geçmeden bavullarımızı toplamıştık. Ancak Izet, daha sonrasında kulübüyle olan sözleşmesini maaşını alamadığı için feshetti. Bu süreçte ben de işimi kaybettim. Kısacası bir günde hayatım tamamı ile değişmişti. Benim için büyük bir meydan okumaydı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler