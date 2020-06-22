İyileşen Kovid-19 hastalarında antikor seviyeleri hızla düşüyor

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "bağışıklık pasaportları" kullanılmasının risklerini ortaya koyarken, sosyal mesafe ve yüksek risk grubundakileri tecrit etme gibi kamu sağlığı önlemlerinin uzun süreli uygulanması ihtiyacını destekledi.

Araştırma çerçevesinde semptomlar görülen ve görülmeyen, IgG antikoru pozitif saptanan 74 hasta incelendi.

Her iki gruptaki hastanın yüzde 90'ında enfeksiyonu izleyen 2-3 ay içinde antikor seviyelerinde keskin düşüşler gözlendi.

Uzmanlar, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda antikor seviyelerindeki bu düşüşün ortalama yüzde 70'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Araştırmanın, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine bağlı Çongqing Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.