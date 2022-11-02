Sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li yıldızlarla mücadele ettiği her kulvarda kupayı hedefleyen ÇBK Mersin, Euroleague'deki ikinci maçının biletlerini ücretsiz yaptı ve son şampiyon Sopron Basket karşısına müthiş bir taraftar desteğiyle çıktı.

Temsilcimiz Bonner, Fagbenle, Gökşen, Briann ve Jones beşiyle mücadeleye başladı. Rakibinin tempo yapmasına izin vermeyen Çukurova, Jones'un skorer oyunu ile ilk 4 dakikada skoru 12-5'e getirince rakip mola aldı. Takımın en skoreri Jones'un faul sıkıntısı nedeniyle kenara gelmesi ÇBK Mersin'in hücumlarını etkiledi, Sopron bulduğu sayılarla çeyreği 18-15 önde bitirdi.

İkinci periyotta fark artınca taraftar da desteğini aynı oranda yükseltti. Çukurovalı basketbolcular da periyodun son üç dakikasında müthiş bir oyun ortaya koydu. Bu enerji soyunma odasına 33-31'lik skorla sadece iki sayı geride gidilmesini sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında temsilcimiz bir türlü hücumda ilk devredeki üretkenliğini sergileyemedi. Özellikle son çeyrekteki skorer oyunuyla Sopron sahadan 75-50 galip ayrıldı.

Öte yandan maçın ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda salonu dolduran taraftara teşekkür ederken, "Bizi yalnız bırakmayan binlere sözümüz olsun, daha iyi olacağız. Teşekkürler Mersin" ifadelerini kullandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediye: Sinem, Fagbenle 4, Gökşen, Monika, Asena 2, Bonner 10, Hollingsworth 9, Briann 5, Janes 20

Sopron Basket: Fegyverneky 6, Kunek 12, Magbegor 10, Sykes 18, Varga, Borondy 7, Brooks 19, Czukor 3, Stankovic

1.PERİYOT: 15-18,

DEVRE: 31-33,

3.PERİYOT: 46-55