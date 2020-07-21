Prostat 30 yaşlardan itibaren büyümeye başlar. Büyüyen prostat çoğunlukla iyi huylu olarak büyür. Prostatın kötü huylu büyümesi ise prostat kanseridir. 45 yaşını geçmiş erkekler, yağlı diyet ile beslenenler ve ailede iyi huylu prostat büyümesi hikayesi olanlarda kanser daha sık görülmektedir.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) olan bir kişide idrarın mesanede hem depolanması hemde boşaltımı ile ilgili sorunlar olabilir. Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, çatallı idrar yapma, geceleri idrara çıkma, idrarın başlamasında gecikme, idrar yaptıktan sonra tam boşalamama hissi olur. Nadiren hastalarda kanama ve tıkanma gibi daha ileri bulgular görülebilir. İdrarın tam boşalmamasına bağlı mesanede taş oluşabilir. Özellikle prostatı daha büyük olan kişilerde tıkanma ve kanama olasılığı yüksektir. Tedavi edilmeyen hastalarda tıkanmaya bağlı böbrek fonksiyonlarında ani bozulmalar, böbrek yetmezliği görülebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Tedavisi

BPH tedavisinde birçok farklı yöntem vardır. Tedavide diyet, ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Her hasta ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Tedavi planında ise birçok faktör etkili olmaktadır.

Diyet değişikliği her hastaya önerilir. Sıvı alımının düzenlenmesi, acı eksi baharat ve turşu gibi yiyeceklerin kısıtlanması önerilir. Aşırı kahve çay ve kola gibi diüretik içeceklerden kaçınılmalıdır.

Ameliyat gerekmeyen BPH hastalarında ilk seçenek tedavi ilaçlardır. Tedavide en çok kullanılan ilaçlar alfa bloker denilen mesane çıkışını gevşeten ilaçlardır.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) cerrahi tedavisinde bugün için Plazma Kinetik TUR-P altın standart olarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem farklı enerji kaynakları ve farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Işıklı bir alet ile idrar kanalında girilir. Endoskop içinden bir yıkama sıvısı geçer ve sıvı sayesinde prostat görüntülenir. Ve prostrat endoskopik olarak kesilerek parça parça dışarı alınır. Plazma Kinetik TUR-P ise daha yeni ve güncel bir tekniktir. Temelde yine klasik TUR gibi endoskopik olarak prostat görüntülenir ve parça parça kesilerek dışarıya alınır. Plazma kinetik TUR-P yönteminin farkı ise kullanılan cihazdır. Bu yöntem bipolar bir sitemdir. Yani elektrik akımı hastadan geçmez. Kullanılan cihazın ucundaki iki noktadan enerji geçmektedir. Bu sistemin diğer önemli farkı ise kullanın enerjinin elektrik akımı yerine plazma kinetik enerji olmasıdır. Ayrıca yıkama sıvısı olarak da serum fizyolojik kullanılmaktadır.

Özellikle kalp pili ya da başka kalp hastalığı olan kişilerde bu yöntem çok daha güvenlidir. Daha az kanama, daha az komplikasyon riski, daha etkin bir kesme işlemi imkanı sağlar. Yıkama sıvısı olarak serum fizyolojik kullanıldığı için TUR sendromu denilen ve klasik TUR-P yönteminde görülen sıvı zehirlenmesi de görülmez.











