İyi çalıştılar izni kaptılar

Göztepe maçının hazırlıklarını milli takımlarına giden 13 as oyuncusundan yoksun olarak sürdüren Fenerbahçe, dün İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası bir günlük izne çıktı. Milli ara nedeniyle verilen 3 günlük aradan sonra yoğun bir çalışma temposuna giren Sarı- Lacivertli futbolcular, bir günlük molanın ardından Göztepe maçı hazırlıkları için yarından itibaren çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.