Sihirdar Vadisi’nin en sevilen ve doğa dostu olarak bilinen şampiyonu olan Ivern, çıktığı günden bu yana takıma destek sağlaması amacı ile tercih ediliyor. İtemleri hemen hemen belirli olsa da League of Legends’da sezon 11 güncellemeleri sonrasında rün seçimi ve item (build) seçimleri, Ivern içinde farklılık gösteriyor. Bu yazımızda orman veya midde Ivern için en iyi item ve rün listesini bulabilirsiniz.

Ivern Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Kendi takım arkadaşlarına kalkan ve saldırı hızı sağlaması nedeni ile özellikle takımın koruyucu meleği olarak tercih edilen Ivern, ap damage ağırlıklı da seçilebiliyor. Oyuncuların kafalarında pek çok soru işareti bırakan sezon 11 Ivern’in rün ve item (build) seçiminde farklılığa gidilmesine de neden olmuştur. Jungle (orman)’da Ivern seçmek isteyen oyuncuların mutlaka tercih etmesi gereken sezon 11 rün listesi şu şekilde sıralanmaktadır:

- Büyücülük: Aery’yi Çağır, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Yaklaşan Fırtına. İlham, Sihirli Pabuçlar, Geleceğin Pazarı, Saldırı Hızı, Değişken Kuvvet, Zırh veya Büyü Direnci.

PRO MİD Ivern İtemları (Build)

Daha çok jungle (orman) ağırlık şampiyonlar arasında yer alsa da sezon 11 ile birlikte mod yani orta koridorda da durumlara bağlı olarak seçilen Ivern, doğru item seçimi ile pek çok orta koridor şampiyonuna kafa tutuyor. Orta koridorda oynanacak olan Ivern için ap hasar ön planda ve rünlerden ap hasarı artıran rün seçimlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Profesyonel oyuncular tarafından sezon 11 için en fazla tercih edilen mid Ivern item (build) listesi şu şekilde sıralanıyor:

- Doran’ın Yüzüğü, Kara Mühür, Dinçleştirici Aytaşı, Kızgın Buhurdanlık, Kefaret, Ionia Çizmeleri, Mejai’nin Ruhyiyeni, Rabadon’un Şapkası.

Ivern mid (orta koridor) için genel olarak pro oyuncular tarafından bu itemler fazla şekilde tercih edilirken, alınmış olan sihirdar büyüleri ise daha çok Sıçra, Şifa veya Sıçra, Tutuştur şeklinde görülmektedir.

Ivern Counter Şampiyonlar (Pickler)

Ormanda tercih edilen Ivern, pasifi sayesinde hızlı kendi orman bölgesindeki kırmızı ya da mavi güçlendirmeyi almadan önce rakip ormana gidebilmekte ve rakibin kırmızı ya da mavi güçlendirmesini çalabilmektedir. Ormanda oynanabilmesinin yanı sıra son güncelleme ile birlikte sezon 11’de orta koridorda da tercih edilen Ivern için oynanan koridora göre çeşitli counter şampiyon pick seçimi bulunmaktadır. Ivern için en iyi counter şampiyon seçimleri listesine koridor çeşitlerine göre birlikte bakalım.

Ivern Jungle (Orman) Counter Şampiyonlar (Pickler)

Ormanda oynanan Ivern şampiyonunun oyun başlarında teke tekte güçsüz olduğu çok fazla şampiyon bulunmakta. Bu nedenle rakip ormanda Ivern alan oyuncuya karşı seçebilecek olduğunuz en ideal ve iyi counter şampiyon pick listesi şu şekilde sıralanıyor:

- Warwick

- Vi

- Shaco

- Fiddlesticks

- Lee Sin

- Master Yi

- Skarner

- Evelynn

- Kayn

- Nocturne

Ivern Mid (Orta Koridor) Counter Şampiyonlar (Pickler)

Orta koridorda oynanan belli başlı şampiyonlar olsa da sezon 11 itibari ile farklı koridor şampiyonlarını burada görmek de mümkün hale geldi. Orta koridorda oynanan farklı şampiyonlar arasında yer alan Ivern, çeşitli şampiyonlara karşı midde iyi olsa da bazı şampiyonlara karşı da oldukça kötü seçimdir. Mid Ivern başta Fizz, Rumble ve Morgana’ya karşı oldukça iyi bir seçimdir. Öte yandan orta koridorda Ivern’e karşı alınabilecek olan en iyi şampiyon seçim listesi ise şunlardır:

- Swain

- Aurelion Sol

- Vel’Koz

- Neeko

- Lux

- Graves

- Taliyah

- Annie

- Heimerdinger