İvermektin nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Corona virüs belirtilerine iyi geldiği iddia edilen İvermektin ilacı son günlerde gündemde yerini aldı. Özellikle hayvanlarda parazit ilacı olarak kullanılan corona virüsü tedavisinde başarı sağlayacağı Avustralyalı bilim insanlarının tarafından ortaya atıldı. Avustralyalı bilim insanları, parazitler ve enfeksiyonlarda etkili ve FDA onaylı olan Ivermectin ilacının hastalığa çağre olacağını iddia etti. İlacın yaygın yan etkileri arasında kırmızı gözler, kuru cilt, yanık cilt gibi belirtiler yer alır. Peki İvermektin corona virüse iyi gelir mi?

İvermektin ilacı nedir, hangi tedavilerde kullanılır?

İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır. Kaynak: Wikipedia (İngilizce) Ivermectin oral tablet, marka ilaç ve jenerik ilaç olarak mevcuttur.

Marka adı: Stromectol. Ivermectin ayrıca cildinize uyguladığınız bir krem ve losyon olarak gelir. Ivermectin oral tablet, bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Ivermectin oral tablet, parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını içerir.

İvermektin, anti-parazitik ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Bir ilaç sınıfı, benzer şekilde çalışan bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar genellikle benzer durumları tedavi etmek için kullanılır.

Ivermectin oral tablet, parazit içindeki parçalara bağlanarak çalışır. Sonunda paraziti felç eder ve öldürür veya yetişkin parazitlerinin bir süre larva yapmasını önler. Bu enfeksiyonunuzu tedavi eder.

İvermektin corona virüsü yok eder mi?

Newsweek’te yer alan habere göre, Avustralya, Melbourne’de Monash Üniversitesi araştırmacıları, antiparaziter ilaç İvermektin’in, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 replikasyonunu etkisiz hale getirebileceğini keşfettiler .

Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, “Ivermectin çok yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli bir ilaç olarak görülüyor. Şimdi insanlarda kullanabileceğiniz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var, bu bir sonraki adım” dedi.

Dr. Wagstaff, “Tek bir dozun bile tüm viral RNA’yı 48 saatte ortadan kaldırabildiğini ve 24 saatte bile gerçekten önemli bir azalma olduğunu bulduk.” ifadelerini kullandı. Kesin surette hastalığı iyileştirdiği ise henüz netleşmedi, çalışmalar sürüyor.