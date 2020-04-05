Ivermectin Nedir ? (İvermektin Corona Virüs'e iyi gelir mi? Son dakika açıklaması...
Bazı insanlar tarafından Çin Virüsü diye adlandırılan Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, yüm dünyada hayat akışını durduran ve özellikle İtalya, ABD, İspanya gibi ülkelerde çığ gibi büyüyen corona virüs salgını için ilaç çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çeşitli yerlerden de güzel haberler geldi. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsü 48 saat içinde öldüren ilacın keşfedildiğini açıkladı. Başer yaptığı paylaşımda, “Avustralya’da IVERMECTİN adlı antiparaziter ilacın labratuar şartlarında 48 saat içinde COVID 19 u öldürdüğü gösterdi. En kısa zamanda klinik çalışmaların yapılması ve sonuçların olumlu çıkması halinde insanlık büyük bir beladan kurtulacak” haberini verdi.
Corona Virüs tedavisiyle ilgili çalışmalar tüm dünyada devam ederken Avusturalya'dan müjdeli haber geldi. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsü 48 saat içinde öldüren ilacın keşfedildiğini açıkladı.Başer paylaşımında, “Avustralya’da IVERMECTİN adlı antiparaziter ilacın labratuar şartlarında 48 saat içinde COVID 19 u öldürdüğü gösterdi. En kısa zamanda klinik çalışmaların yapılması ve sonuçların olumlu çıkması halinde insanlık büyük bir beladan kurtulacak” ifadelerine yer verdi.
Ivermectin Nedir ? (İvermektin )
İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır. Kaynak: Wikipedia (İngilizce) Ivermectin oral tablet, marka ilaç ve jenerik ilaç olarak mevcuttur. Marka adı: Stromectol. Ivermectin ayrıca cildinize uyguladığınız bir krem ve losyon olarak gelir. Ivermectin oral tablet, bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.
İvermectin İlaç ne İşe Yarar ?
Ivermectin oral tablet, parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını içerir.
İvermectin Ne için Kullanılır ?
İvermektin, anti-parazitik ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Bir ilaç sınıfı, benzer şekilde çalışan bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar genellikle benzer durumları tedavi etmek için kullanılır.
Ivermectin oral tablet, parazit içindeki parçalara bağlanarak çalışır. Sonunda paraziti felç eder ve öldürür veya yetişkin parazitlerinin bir süre larva yapmasını önler. Bu enfeksiyonunuzu tedavi eder.
İvermectin Yan Etkileri
Bu ilacın yan etkileri, tedavi edilen duruma bağlıdır.
Bu ilacın bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanıldığında daha yaygın yan etkileri şunlardır:
yorgunluk
enerji kaybı
karın ağrısı
iştah kaybı
mide bulantısı
kusma
ishal
baş dönmesi
uyku hali veya uyuşukluk
kaşıntı