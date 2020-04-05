Corona Virüs tedavisiyle ilgili çalışmalar tüm dünyada devam ederken Avusturalya'dan müjdeli haber geldi. Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüsü 48 saat içinde öldüren ilacın keşfedildiğini açıkladı.Başer paylaşımında, “Avustralya’da IVERMECTİN adlı antiparaziter ilacın labratuar şartlarında 48 saat içinde COVID 19 u öldürdüğü gösterdi. En kısa zamanda klinik çalışmaların yapılması ve sonuçların olumlu çıkması halinde insanlık büyük bir beladan kurtulacak” ifadelerine yer verdi.

Ivermectin Nedir ? (İvermektin )

İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır. Kaynak: Wikipedia (İngilizce) Ivermectin oral tablet, marka ilaç ve jenerik ilaç olarak mevcuttur. Marka adı: Stromectol. Ivermectin ayrıca cildinize uyguladığınız bir krem ve losyon olarak gelir. Ivermectin oral tablet, bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

İvermectin İlaç ne İşe Yarar ?

Ivermectin oral tablet, parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar bağırsak sisteminizin, cildinizin ve gözlerinizin paraziter enfeksiyonlarını içerir.

İvermectin Ne için Kullanılır ?

İvermektin, anti-parazitik ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Bir ilaç sınıfı, benzer şekilde çalışan bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar genellikle benzer durumları tedavi etmek için kullanılır.

Ivermectin oral tablet, parazit içindeki parçalara bağlanarak çalışır. Sonunda paraziti felç eder ve öldürür veya yetişkin parazitlerinin bir süre larva yapmasını önler. Bu enfeksiyonunuzu tedavi eder.

İvermectin Yan Etkileri

Bu ilacın yan etkileri, tedavi edilen duruma bağlıdır.

Bu ilacın bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanıldığında daha yaygın yan etkileri şunlardır:

yorgunluk

enerji kaybı

karın ağrısı

iştah kaybı

mide bulantısı

kusma

ishal

baş dönmesi

uyku hali veya uyuşukluk

kaşıntı