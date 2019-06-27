İvana Sert yorumladı: Pembeli Quaresma bir olay

Ekranda ve basında moda kritikleri yapan sosyetik ikoncan İvana Sert, Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’nın geçen hafta Lizbon’daki bir düğünde giydiği pembe takımını eleştirdi.

İvana “Futbolcuların dar ve kısa paça pantolon giymeleri zaten şık değil. Quaresma’nın baştan aşağı pembelere bürünmesi ayrı bir olay.”

“ERKEK ARKADAŞIM BÖYLE GİYİNSE KIYAMETİ KOPARIRIM”

“Kusura bakmasın, pek rüküş. Erkek arkadaşım Tarhan Telli böyle giyinse kıyamet koparırım. Hele o pembe ayakkabılar pek fena” dedi.



