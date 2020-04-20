Barcelona'nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, corona virüs pandemisi sebebiyle duran La Liga'ya kaldığı yerden devam edilememesi halinde Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Movistar+'a açıklamalarda bulunan Ivan Rakitic, "Elbette hepimiz tekrar oynamak ve şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Ancak geri dönemez ve oynayamazsak, bizim şampiyon ilan edilmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2021 yılında bitecek olan sözleşmesi ile ilgili de konuşan Rakitic, "Şubat ayında sevmediğim bazı şeyler oldu ancak kötü düşünmüyorum ve kalmak istiyorum. Her iki taraf için de en iyi olmalı" dedi.

Corona virüs sebebiyle duran İspanya La Liga'da Barcelona, Real Madrid'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

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