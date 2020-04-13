Ivan Rakitic: Ben patates çuvalı değilim

Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic, Neymar transferi için takasta kullanılacağına dair haberler için, "Ben patates çuvalı değilim" açıklamasını yaptı.

13 Nisan 2020, Pazartesi 13:12 Son Güncelleme:
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Ivan Rakitic: Ben patates çuvalı değilim

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden olan Barcelona’nın Hırvat futbolcusu Ivan Rakitic, Katalan ekibindeki geleceği hakkında konuştu. 2021 yılına dek sözleşmesi bulunmasına karşın Barcelona’daki geleceği belirsiz olan Ivan Rakitic, hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

Rakitic, Mundo Deportivo’ya yaptığı açıklamada “Ben bir çuval patates değilim. Geleceğime kendim karar vereceğim. Değerli hissedeceğim bir yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa harika, değilse benim seçtiğim bir yer olacak” dedi.

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32 yaşındaki futbolcu koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta görev yapmıştı. Bu maçların 15’ine ilk 11’de başlayan Rakitic, gol atma başarısı gösteremezken, 4 golde pası veren isim olmuştu. 

Rakitic'in ismi dış basında Juventus, Inter, PSG ve Manchester United gibi kulüplerle anılıyor.

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