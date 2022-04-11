İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ivan Perisic'in Türkiye'de forma giyme teklifini kabul etmediği ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre büyük Süper Lig kulüpleri ile çalışan bir temsilci geçtiğimiz hafta, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ivan Perisic ile iletişime geçti. Ancak tecrübeli futbolcu, ekonomik olarak şartların ne olacağını dahi öğrenmeden, teşekkür ederek bu yaklaşımı geri çevirdi.

Önceliği takımda kalmak

Kendisine gelen tekliflere rağmen Ivan Perisic'in önceliği ise Inter'de devam etmek. 2015 yılından beri Inter forması giyen 33 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon 40 maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Henüz anlaşma sağlanamadı

Perisic, yeni sözleşmesinde sezon başına net 5 milyon Euro kazanacağı iki yıllık bir anlaşma isterken, Inter ise 4 milyon Euro'luk, bir senelik bir teklif sundu. Henüz taraflar arasında anlaşma sağlanamazken, İtalyan devinin tecrübesi ile takıma pozitif katkı sağlayan futbocuyu takımda tutmak için teklifini iyileştirmesi bekleniyor.



