Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim girdi. Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu gibi isimleri listeye alan Fenerbahçe'nin son olarak Nenad Bjelica ile görüştüğü ve Hırvat hocaya 1+3 yıllık teklif yaptığı futbol kamuoyunda konuşuluyordu.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, bir yandan da alernatif isimler belirliyor.

Belçika basını, Sarı Lacivertli ekibin Ivan Leko'yu gündemine aldığını iddia etti. Aralık 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'den karşılıklı görüşerek ayrılan Ivan Leko, 5 aydır boşta. Leko'nun teknik adam olarak en önemli başarısı 2017-18 sezonunda Belçika'da Club Brugge ile yaşadığı şampiyonluk olmuştu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Leko'nun kariyerini merak ediyor.

7 Şubat 1978'de Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen Ivan Leko, ülkesinin önemli futbolcuları arasında yer alıyordu. Futbol hayatına Hajduk Split'te başlayan Leko, orta sahada görev alıyordu. Futbol kariyerinde Malaga, Club Brugge, Beerchot, Lokeren takımlarında görev alan Hırvat futbol adamı, 36 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Ivan Leko hangi takımları çalıştırdı?

2014'te ilk antrenörlük deneyimini Belçika 2. Lig ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven'da yaşayan Leko, ardından PAOK'ta Igor Tudor'un ekibinde yer aldı. 2016 yılında Belçika'da St. Truiden'in başına geçen Hırvat hoca, burada geçirdiği 44 maçta 1.32 puan ortalaması yakaladı ve Club Brugge'ün başına geçti.

Leko yönetimindeki Brugge, 2017-2018 sezonunda Belçika Ligi ve Süper Kupa'da zirvede yer aldı. Leko'nun bu başarısı, onu Belçika'da yılın hocası yaptı.

Brugge macerasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'in başına geçen Leko, sadece 10 maç takımın başında kalabildi.

BAE ekibiyle sözleşmesini karşılıklı fesheden başarılı teknik adam, 5 aydır boşta.