İTÜ Bisiklet Yarışı için kayıtlar başladı

Yalnızca İstanbul ve Trakya Bölgesi’ndeki üniversitesi mensupları ve öğrencileri ile bu güzergahtaki bisiklet sporcularının katılımına açık olan yarış için kayıtlar, İTÜ Bisiklet Kulübü’ne ait web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Federasyon kurallarının geçerli olacağı yarışta katılımcıların lisanslı olmaları veya güncel sağlık raporları ile kayıt yaptırmaları gerekecek.

Genç, elit ve master yaş kategorilerinde ödüllerin dağıtılacağı yarış, Türkiye’de ilk kez “Üniversite Takımı” kategorisini de barındıracak. Üniversite Takımı kategorisinde yarışmak isteyen sporcuların öğrenci belgelerini göstermeleri ve bu kategoride dereceye girmek için takımda yer alan en az 3 sporcunun yarışı en iyi şekilde tamamlaması gerekecek.

Program Akışı (27 Temmuz Cumartesi)

08:00 – 08:30 Teknik Toplantı

09:00 – 13:00 Kriteryum Yarışı

13:30 – 14:00 Ödül Töreni