İTÜ Basket - Türk Telekom maç sonucu: 85-101

Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket’i 101-85 yendi.
Basketbol Süper Ligi | Sigortam.net İTÜ Basket: 85 - Türk Telekom: 101
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Ali Köseoğlu
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 5, Ramazan Tekin 2, Goodwin Iii 19, Campbell 11, Dillard, Yunus Akçay 3, Cenk Akyol, Coleby 23, Burak Selen, Semih Say, Oğulcan Baykan
Türk Telekom: Johnson 22, Muhammed Mustafa Baygül 11, Metin Türen 4, Fall 16, Campbell Jr. 6, Hunter 11, Polat Kaya, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 17, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer 11, Efe Beşok
1. Periyot: 13-22
Devre: 34-44
3. Periyot: 53-77
Beş faulle çıkanlar: 36.35 Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ Basket), 38.05 Campbell Jr., 38.37 Metin Türen (Türk Telekom)