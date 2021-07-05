İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretine; TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İttifak Holding Konyaspor Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Asbaşkan Sertaç Tuza, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Dağlı ve Genel Sayman Mehmet Akcan katıldı.

Ziyarette Özdemir ve Özgökçen karşılıklı hediye takdimlerinde bulundu.