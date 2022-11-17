Itoudis: 'Zor bir karşılaşma olacak'

Turkish Airlines Euroleague sekizinci haftasında Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.

Dimitris Itoudis Haziran ayında Fenerbahçe Beko'ya geldi

2022 yılının Haziran ayında Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Dimitris Itoudis, sarı lacivertli ekibe gelmeden önce ise CSKA Moskova takımını çalıştırıyordu.

Itoudis ilk resmi maçına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çıktı

Itoudis, Fenerbahçe Beko ile ilk maçına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çıkmıştı. Eylül ayında oynanan mücadeleden Anadolu Efes 71-62'lik skorla galip ayrılmış, kupayı müzesine götürmüştü.

Dimitris Itoudis çıktığı 12 resmi maçta 1 yenilgi aldı

Itoudis'li Fenerbahçe Beko, çıktığı 12 resmi maçta (7'si Euroleague, 5'i Süper Lig ) sadece 1 yenilgi aldı. Itoudis ile özlenen performansına geri dönen sarı lacivertli ekip her geçen gün sporseverlere seyir zevki yüksek maçlar izlettiriyor.

Tek yenilgiyi Barcelona karşısında aldı

Sarı lacivertli ekip 12 maçta tek yenilgiyi ise Barcelona karşısında aldı. Deplasmanda oynadığı maçtan 81-80 yenik ayrılan Fenerbahçe Beko şimdi de Euroleague'de sekizinci resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sar lacivertliler Euroleague'de tek yenilgi ile lider durumunda.

Panathinaikos Euroleague'de 17. sırada yer alıyor

Yunan temsilcisi Euroleague'de 7 resmi maçında 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Panathinaikos Yunan liginde ise çıktığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligde ise 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis: "Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak"

Panathinaikos mücadelesi öncesi Dimitris Itoudis, “Karşımızda güçlü ve özellikle Dwayne Bacon transferiyle bu sezonki beklentilerini açık bir şekilde ortaya koymuş bir takım olacak. Bacon’ın gelmesiyle birlikte Panathinaikos farklı seviyede bir takım haline geldi. Sahada uzun beşlerle yer alabiliyorlar ve aynı zamanda çok fazla yaratıcıları ve bu pozisyonları bitirebilecek isimleri var. Son maçlarında Baskonia’ya karşı harika oynayıp kazandılar. Genel olarak bu yaz yeniden kurulmuş ve kesinlikle Playoff’u hedefleyen bir rakiple karşılaşacağız. Önlerinde yüksek hedefler var. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak. Elbette bu karşılaşmanın milli maç arasından hemen sonra oynanacağını unutmayalım. Biz iyi idman yapıp hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızı da yanımızda istiyoruz. Şube yönetimimizden salonun tamamen dolu olacağını duydum. Zor bir karşılaşma olacak. Panathinaikos kesinlikle saygıyı ve yüksek konsantrasyonu hak ediyor" ifadelerini kullandı.