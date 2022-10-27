Maç öncesi Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis ve Fenerbahçe Beko oyuncusu Nick Calathes açıklamalarda bulundu.

Dimitris Itoudis, “Bu sezon EuroLeague’de ya da Türkiye Süper Ligi’nde henüz maç kaybetmedik, ancak Anadolu Efes ile oynadığımız ilk resmi karşılaşmayı kaybettiğimizi biliyoruz. Sezon çok uzun ve bizim ayaklarımız kesinlikle yere basıyor. Önümüzdeki zorlukları biliyoruz. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynayacağız. Aynı zamanda Avrupa'nın en yetenekli takımlarından birine sahipler. Bu mücadele çok fazla dikkat, konsantrasyon ve hem hücumda hem de savunmada sinerji gerektiriyor. Nemanja Bjelica bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tarık Biberovic de takımla idman yaptı ancak o da halen tam olarak hazır olma sürecinden geçiyor.” dedi.

Nick Calathes ise “Anadolu Efes çok iyi bir takım ve bizim için zorlu bir deplasman maçı olacak. Fakat bu karşılaşma için iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizde daha önce karşılıklı oynadığım çok fazla oyuncu var. Kesinlikle hücumda onlar için işleri zorlaştırmalıyız. Biz ise hücumda en iyi oyunumuzu sergileyerek skor üretebilmeliyiz.” diye konuştu



