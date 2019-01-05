Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı transfer etmesi, taraftarları adeta ikiye bölmüş durumda.

Golcü futbolcunun yeniden Siyah Beyazlılar'a dönmesi taraftarların önemli bir kesminin tepkisini çekerken transferi protesto eden isimlere Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü sinema sanatçısı Itır Esen de katıldı.

Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Esen, Burak transferiyle ilgili olarak resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Rezaletin son perdesi!

Burak Yılmaz!

Ben yutamıyorum! Sezon sonuna kadar 35 gol atsa daha mı kolay yutarız?

Yutamayız!

Ben o günü unutamam!

Biz kapalıda BJK/GS maçı izlerken Burak’ın kendini atıp olmayan “penaltı”yı gole çevirmesini izledik!"