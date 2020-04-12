İtalyanlar’ın Sörloth aşkı

Dış basında hemen her gün yeni bir Sörloth haberi çıkıyor. Özellikle son dönemde İtalya kulüpleriyle Norveçli yıldızın adı sık sık anılıyor. Milan’ın yanı sıra Napoli’nin de Trabzonspor’un yıldızını çok istediği belirtilirken, Çizme basını sezon sonunda teklif yapılacağını yazdı. Haberde, Napoli yönetiminin golcüsü Arkadiusz Milik’in yerine Sörloth’u düşündüğü belirtildi. Ayrıca Sörloth ile Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerin de ilgilendiği yazıldı