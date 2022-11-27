İtalyanlardan sürpriz iddia: Romalı yıldız ve Süper Lig...

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda istemediği sağ bek oyuncusu ile ilgili İtalyan basını sürpriz bir iddiada bulundu.

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14. HAFTADAKİ O MAÇ...

Serie A'nın 14. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo'ya konuk olmuştu. Konuk ekip 80. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 öne geçmişti.

Mücadelenin 85. dakikasında Sassuolo'nun bulduğu golle takımlar sahadan birer puanla ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Portekizli teknik direktörün açıklamaları büyük ses getirmişti.

MOURINHO ÇOK SERT KONUŞTU

Mücadelenin ardından karşılaşmanın değerlendirmesini yapması beklenen Mourinho, ""Sassuolo'ya karşı bir oyuncum, amatörce davranarak takımın sahadaki mücadelesine ihanet etti.

Bugün 16 oyuncum forma giydi. 15'inden memnunum, ancak bir kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Soyunma odasında da kendisine gerekleri söyledim. Ocak ayında kulüp bulup gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli teknik adamın bahsettiği kişinin Hollandalı oyuncu Rick Karsdorp olduğu ortaya çıktı.

Karsdorp, Sassuolo mücadelesinde Zeki Çelik'in yerine sonradan oyuna dahil olmuştu.





İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

Devre arası transfer döneminde Roma'dan ayrılacak olan Hollandalı sağ bek oyuncusu için İtalya Serie A dışında Süper Lig 'den yoklama var.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Süper Lig'den ekonomik durumu güçlü iki takım Karsdorp ile ilgileniyor. Henüz resmi bir teklif olmamasına rağmen önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ROMA 16 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Feyenoord alt yapısından 2014 yılında A Takım'a çıkan 27 yaşındaki oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Roma, 2917 yılında Rick Karsdorp'u 16 milyon Euro karşılığında kadroya kattı. 2019 yılında tekrar eski kulübü Feyenoord'a kiralanan Hollandalı oyuncu bu sezon başından beri kadroda yer alıyor.





Rick Karsdorp bu sezon dokuzu Serie A, ikisi ise Avrupa Ligi olmak üzere 11 maçta görev aldı.