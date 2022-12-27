Futbolda geçtiğimiz yıl büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray , kötü geçen sezonun izlerini silmek için bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

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Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan Aslan, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Başkanvekili Erden Timur'un dümende olduğu transfer görüşmelerinde birçok yıldızı kadrosuna katan Aslan, ligin 15. haftasını zirvede kapattı.

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi oyuncuları transfer eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında da transfer politikasını yıldızlar üzerinden yürütmenin peşinde.

Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, son 4 haftada 4 galibiyet alarak Fenerbahçe 'yi geçti ve zirveye oturdu.

Bu yıl sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ilerleyen Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlayarak gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu da oluşturmak istiyor.

Öte yandan devre arası transfer döneminde birçok oyuncusuyla da yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın, transferde ilk hedefi belli oldu.

EDIN DZEKO İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın, Inter'de forma giyen Edin Dzeko için, Bosnalı futbolcunun İtalyan ekibinde kazandığı 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kontratı sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Inter'in, şu anda yıllık 5 milyon euro kazanan ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.





Öte yandan, sarı-kırmızılıların da, golcü ismi Inter'e kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı aktarıldı. Galatasaray'ın, Dzeko'yu Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

2021 yılında Roma'dan Inter'e imza atan Dzeko, Milano temsilcisinde bu sezon 21 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. (Sabah)