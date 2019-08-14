İtalyanlardan flaş iddia: 'Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı'

Orta sahaya takviye arayışları doğrultusunda birçok yıldız isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteleri, Galatasaray’ın Inter’de forma giyen 26 yaşındaki Portekizli orta saha Joao Mario ile anlaştığını öne sürdü.

3 yıl önce Sporting Lizbon’dan tam 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu, geçen sezon aradığı şansı bulamadığı Milano temsilcisinden ayrılmak istiyor.

Orta sahada iki yönlü olarak görev yapabilen Joao Mario’nun bonservisiyle transfer edilmesi zor görünse de, Çizme medyası bu operasyonun kiralık olarak gerçekleşeceği yönünde ifadelere yer veriyor.

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