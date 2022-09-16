UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3- 0'lık skorla kazandı.

SERDAR GÜRLER İLKİ YAŞADI

Başakşehir’in başarılı futbolcusu Serdar Gürler, Avrupa kupalarında siftah yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile bu sezon ilk kez Avrupa’da görev alırken, bu kulvarda da ilk golünü kaydetmiş oldu. Serdar, UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ikinci maçında oynadıkları Fiorentina karşılaşmasında rakip fileleri 57 ve 71’de havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve aynı zamanda Avrupa’da da ilk golüne imza atmış oldu.

Serdar Gürler, Fiorentina mücadelesinin 76. dakikasında yerini Szysz’e bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu sezon resmi karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Başarılı teknik adam yönetimindeki Medipol Başakşehir bu sezon 13 resmi maçta 10 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Bu galibiyetle Başakşehir, Türk takımları arasında ülke puanına en fazla katkıda bulunan takım oldu. Turuncu Lacivertliler 9 puanla ilk sırada yer alırken Fenerbahçe 7, Sivasspor 3, Trabzonspor ve Konyaspor da 2.5 puan katkı sağladı.

İTALYANLAR BÖYLE GÖRDÜ: KABUS

İtalyan basını, Başakşehir-Fiorentina karşılaşmasına geniş yer ayırdı. La Gazzetta dello Sport, "Fiorentina İstanbul'da battı" başlığını kullandı. Haberde "İstanbul'da Fiorentina için kabus gecesi. Menekşeler için kara bir akşam" sözlerine yer verildi.

Corriere dello Sport "Kabus" başlığını okuyucularına aktardı. Haberin detayında "Fiorentina için unutulması gereken bir akşam. Bunun adı tam olarak kabus gecesi. Mor Menekşler grubun son sırasında" ifadelerine yer verildi.

Calciomercato "Derin bir gece" başlığıyla Fiorentina'nın İstanbul'da acı verici bir mağlubiyet aldığını ifade etti. Haberde "Vincenzo Italiano, Inter'den eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na İstanbul'da kaybetti." denildi.

(Skorer)