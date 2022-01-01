Bu sezon Galatasaray 'dan kiralık olarak Adana Demirspor'un yolunu tutan ve gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Yunus Akgün, Avrupa Devleri'nin de ilgisini çekmeyi başardı.

2017 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İtalyan kulüplerinin radarına giriş yapan ve gözlemcilerin gözdesi haline gelen Yunus Akgün, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın elinde adeta parlıyor.

İtalyan medyası da Yunus Akgün'ün bu performansını sayfalarına taşıdı. Calciomercato'da yer alan habere göre; genç futbolcu yeni Cengiz ünder olarak anılıyor. Haberde İtalyan devleri Fiorentina, Lazio ve Roma'nın Yunus Akgün'ün performansını yakından takip ettiği belirtiliyor.

21 yaşındaki futbolcunun hedefi ise Galatasaray'a geri dönmek. Bu sezon gösterdiği 20 maçta 6 gol 10 asistlik performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Yunus Akgün'ün kendisini daha rekabetçi bir ortama ve daha büyük bir baskıya hazır hissettiğinden söz ediliyor.

Genç futbolcunun geleceği şimdiden futbol kamuoyunda büyük merak konusu oldu.

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