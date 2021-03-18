İtalyan basını Milan'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçındaki Manchester United snavı öncesi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız ismi Bruno Fernandes'i mercek altına aldı.

Top sürme, vuruş, hız ve yaratıcılık konularında iki oyuncuyu karşılaştıran İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'na güveniyor. Milli futbolcumuza Fernandes'le birlikte hız konusunda 7,5 puan verirken yaratıcılık konusunda iki futbolcuya da 8,5 puanı layık gördü.

"Serbest vuruşlarıyla fark yaratabilir"

Top sürme konusunda iki futbolcunun da yakın özelliklere sahip olduğu belirtilen haberde vuruş özelliği bakımında Hakan'a Bruno Fernandes önünde 9 ve 8,5 olmak üzere yarım puan daha az verdi. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu asist özelliğiyle son dönemde adından söz ettiriyor. Buna rağmen Hakan karşılaşmada kullanacağı serbest vuruşlarla fark yaratabilecek bir futbolcu" ifadeleri kullanıldı.

Dev maç 23.00'te

Milan ve Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı 18 Mart'ta TSİ 23.00'te oynanacak. İki takımın İngiltere'de oynadığı ilk maç 1-1 sona ermişti.