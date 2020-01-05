İtalyanlar böyle duyurdu: 'Merih dokunulamaz'

Juventus'taki geleceği merak edilen ve devre arası transfer döneminde adı özellikle İngiliz takımları ile anılan Merih Demiral için son nokta kondu.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport, manşetinden duyurduğu haberde Merih Demiral'a geniş yer ayırdı.

''Merih Demiral'a dokunulamaz'' başlığı ile verilen haberde Juventus'un gelen bütün teklifleri reddettiği belirtildi. Habere göre Juventus, sezonun ikinci yarısında Türk futbolcuya daha çok süre verecek.

Merih, Juventus formasıyla sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla İtalyan taraftarlarının alkışını almıştı. Milli futbolcumuz ile Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin adı geçiyordu...