İtalyanlar Alexander’ı istedi, Beşiktaş izin vermedi

Joe Alexander’a dair gelişmeler yaşanıyor... Ike Udanoh’u kaybeden Cantu, gözünü Beşiktaş Sompo Japan’dan Joe Alexander’a dikmişti.

La Provincia’nın haberine göre Joe Alexander ve İtalyan temsilcisi şartlar konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Beşiktaş, Amerikalı oyuncunun gidişine izin vermedi.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maça çıkan Joe Alexander, 21 dakikada ortalama 7.8 sayı 4.2 ribaunt istatistiklerini tutturmuştu.

Beşiktaş Sompo Japan’ın sezon başında kadrosuna kattığı Joe Alexander, BCL’deki Virtus Bologna maçı sonrası Dusko Ivanovic ile tartışmış ve sonrasında affedilmişti. BSL maçlarında genelde tercih edilmeyen Alexander, Avrupa’da çıktığı 9 maçta ise 6.1 sayı 3.7 ribaunt ortalamalarını yakaladı.

Joe Alexander, 2015-16 yılında İtalya’da Dinamo Sassari forması giymişti.

İtalyanlar, anlaşmanın şimdilik olmadığı yönünde haberler verse de ilerleyen günlerde bu konuda bir değişiklik olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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