Bugüne kadar İtalya ve uluslararası yüzme şampiyonalarında çok sayı da rekora imza atan ve 200’ü aşkın madalya ve 50’den fazla da kupa kazanma başarısı gösteren Bonanni, yaz tatili için tercihi Bodrum oldu. Güzel manken sevgilisiyle Bodrum’un ünlü ve önemli Golden Age tatil merkezinde yeni sezon öncesi dinlenen ve denizin tadını çıkaran Francesco Bonanni, ilk kez geldiği Türkiye’de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bodrum’un denizinin doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Bonanni, oteli Golden Age başta olmak üzere Türkiye’de tatil yapmasının kendisi için çok avantajlı olduğunu dile getirdi. Kendi dalında çok sayı da Avrupa Ve dünya rekorlarına sahip olan

İtalyan yüzücü, bundan sonra sık sık Türkiye’ye geleceğini söyledi. Tatilini geçirdiği Bodrum’da kaldığı otel’e bir de koyu taraftarı olduğu Roma nın efsane oyuncusu kaptan Francesco Totti nin imzalı formasını hediye eden

Bonanni, Bodrum Golden Age’de bir haftalık tatilinin ardından İstanbul’u da gezecek ve ardından ülkesine dönecek.