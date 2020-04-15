İtalyan spiker Franco Lauro, evinde ölü bulundu

İtalya'da sporun en önemli yüzlerinden ve seslerinden olmayı başarmış Franco Lauro, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerine gazetecilik ile başlayan ve sonrasında özellikle Rai'de anlattığı maçlarla zirveye çıkan Lauro; futbolda 6 Dünya Kupası, 6 Avrupa Futbol Şampiyonası, basketbolda 3 Dünya Şampiyonası, 12 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 8 kez de Olimpiyatlar'ı anlatmıştı.

Komşuları tarafından iki gündür haber alınamayan Lauro'nun cansız bedeni, itfaiyecilerin kapıyı açması ile bulundu. Lauro'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

İtalya'da 'basketbolun sesi' olarak tanımlanan Lauro için Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Luigi Datome de bir mesaj paylaştı ve "Spor gazetecisi ve İtalyan basketbolunun ikonu Franco Lauro'nun vefat haberi nedeniyle çok üzgünüm. Tutkusunu birçok dinleyiciye aktardı. Onunla karşılaşmak neşe demekti. Gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.