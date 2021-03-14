İtalyan medyasında Türkiye’nin elçisi gibi çalışıyor

Bugüne kadar yaptığı özel haberler ve özellikle spor alanında duyurduğu son dakika gelişmelerle adından söz ettiren Keşaplı, Türk basınının yurt dışındaki en iyi temsilcilerinden biri.

Türkiye’nin önde gelen medya gruplarının temsilciliğini yapan Keşaplı, İtalya’nın Rai, Skytg24, Tgcom gibi kanallarının Türkiye ile ilgili konularında değişmez yorumcularından olma sıfatını taşıyor.

İmza attığı başarılı haberlerle İtalya ve Türkiye’de bugüne kadar çok sayıda ödül alan Keşaplı, aynı zamanda önemli görevler üstlenmesiyle de biliniyor.

Keşaplı, son olarak Roma’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tulipani di Seta Nera Kısa Film Festivali’nin uluslararası ilişkiler sorumluluğu ve festivale katılmak isteyen aday filmlerin seçilmesi görevini üstlendi.

Dündar Keşaplı’nın bu görevle, farklı ülkelerin önde gelen film festivalleriyle işbirliklerine gitmeyi ve çok yönlü projeler gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Türk sinemasının, İtalya’da tanıtımı için çalışacağını dile getiren Keşaplı, aynı zamanda dost ve kardeş ülke Azerbaycan ve İtalya ile işbirliği yapmak isteyen ülke ve festivalleri bir araya getirmeyi planlıyor.

Keşaplı, ayrıca İtalya’da bazı yapımcı firmaların Türkiye’de film çekmesi için girişlerde bulunacağını ve bu sayede görev bildiği Türkiye’nin tanıtımına destek vereceğini ifade etti.

Tulipani di Seta Nera Kısa Film Festivali Başkanı Diego Righini yaptığı açıklamada, "Kendisi gazetecilik kariyerinde çok başarılı bir isim. Uzun yıllardır çalışmalarını yakından takip ediyorum ve işini severek yaptığını görüyorum. Ayrıca çok yönlü bir gazeteci ve uluslararası alanda üst düzey isimlerle sürekli bağlantıda olan biri. Bütün bu nedenlerden ötürü bu görev için en ideal isim olduğunu düşünüyorum. Festivalimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Keşaplı, daha önce de 5 yıl boyunca International Tour Film Festivali’nde kültür ve turizm alanındaki filmleri alanında jüri başkanlığını yapmıştı.

İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) Roma Şubesi yönetim kuruluna 2009 yılında seçilen ve halen bu görevde olan ilk ve tek yabancı uyruklu gazeteci olan Keşaplı, aynı zamanda Küresel Gazeteciler Konseyi’nin İtalya sorumlusu.

Festival Başkanı Diego Righini, Art Direktör Paola Tassone, Dündar Keşaplı