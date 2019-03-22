İtalyan görünümlü Arnavutluk

Rakibimiz Arnavutluk, dünya futbolunda yer edinmeye çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Arnavutluk’u, 2017 yılından beri futbolculuk döneminde Milan, İnter, Real Madrid ve Roma gibi devlerde forma giyen eski ünlü İtalyan futbolcu Christian Panucci çalıştırıyor. Panucci’li ekip, 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde G Grubu’nda İspanya ve İtalya’nın ardından üçüncü olarak Rusya’daki finallere gidemedi. FIFA sıralamasında 61. olan (Türkiye 41.) Kırmızı-Siyahlılar’ın futbol anlayışı, İtalyan futboluna benziyor. Panucci, savunma ağırlıklı ve taktik disipline önem veriyor.

Çizme’den 5 oyuncu var

Kadrosunda Arnavutluk’tan 3, Çizme’den ise 5 oyuncu var. Panucci, İtalya’dakilerin hepsini de ilk 11’de oynatıyor. Takımın en önemli ismi sağ bekte oynayan Elseid Hysaj. 25 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda takım kaptanlarından biri. Onun yanı sıra yine İtalya’dan kaleci Etrit Berisha (Atalanta), stoper Gjimshiti (Atalanta), sol bek Veseli (Empoli), orta alanda Memushaj (Pescara) ve İsviçre’de oynayan forvet Sadiku (Lugano) da takımın diğer önemli oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Bu arada sakatlığı bulunan Sadiku’nun, bu akşam sahada olması için büyük çaba harcanıyor.