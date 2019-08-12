İtalyan gazeteciden Kolarov ve Juan Jesus açıklaması!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio, ''Kolarov Real Madrid karşısında ilk 11'de oynadı. Roma onu satmak istemiyor fakat Kolarov gitmek istiyor. Fenerbahçe'den gelen 2+1 yıllık teklifi cazip buluyor. Sözleşme tam anlamıyla Kolarov'un istediği gibi ama Roma oyuncuyu satmak istemiyor'' dedi.

Premier Lig ve Çin'den de teklifler var

Transfer çok kolay gözükmüyor. Fenerbahçe dışında alternatifler var. Premier Lig ve Çin'den teklifler aldığını biliyoruz ama Fenerbahçe şu an birinci sırada. Fenerbahçe çok önemli bir aşamada fakat kolay olmayacak. Oyuncunun menajerleri de bu transferin olması yönünde çabalıyor.

Roma 5 milyon Euro istiyor

Oyuncu 2-2.5 milyon Euro civarında sözleşme istiyor. Bonuslarla belki de 3 milyon Euro olacak toplamda yıllık olarak. Roma 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli istiyor."

Juan Jesus...

Fenerbahçe belki ilgileniyor olabilir ama ben bu konuyla ilgili somut bilgilere sahip değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki ben onu önümüzdeki sezon Türkiye'de görmüyorum. Roma'da devam edeceğini düşünüyorum.