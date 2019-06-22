İtalyan gazeteciden Kolarov değerlendirmesi: Müthiş bir sol bek

“Roma, 2017’de Aleksandar Kolarov’u 5 milyon Euro’ya transfer etmişti. Burada iki harika sezon geçirdi. Roma’da onu sadece sol bekte izledik. Tecrübesi, liderliği, harika şutları ve frikikleriyle mevkisinde ligin en iyilerinden biri oldu. Bence Fenerbahçe’de harika işlere imza atıp başarılı olacaktır. Türkiye’de, Fenerbahçe’nin onu stoper olarak oynatacağı haberleri var. Kolarov’u savunmanın göbeğinde hiç izlemedim. Roma, kendisini sol bekte oynatmak için Emerson Palmieri gibi kaliteli bir oyuncuyu Chelsea’ye satmıştı.”

‘2-3 milyon Euro’ya satarlar’

“Açıkçası Kolarov’un stoperde forma giymesi tuhaf olur. Bu bölgede görev yapacaksa, sol bek olarak yaptığım yorumların aynısını söyleyemem... Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Eğer Kolarov ayrılmak istediğini bildirirse, Roma’nın zorluk çıkarmadan 2-3 milyon Euro gibi bir bedelle satışına onay vereceğini düşünüyorum.”

Roma’nın en skorer 3. oyuncusuydu

Fenerbahçe’nin anlaşmak için İstanbul’a getirdiği Aleksandar Kolarov, kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu sol bekte görev yapmasına rağmen ligde 33 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Kolarov, 11 gollü El Shaarawy ve 9 gollü Dzeko’nun ardından takımının en skorer 3. ismi oldu. Sırp yıldız bu gollerin 1’ini frikikten, 3’ünü ise penaltıdan kaydetti.

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