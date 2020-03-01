İtalyan futbolunu korona virüsü vurdu!

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, geçtiğimiz hafta İtalya’yı da vurmuştu. Bu durum yaşamın tüm alanını etkilerken son olarak da futbol müsabakalarına yansıdı. Çizme’de önceki hafta birçok maç ertelenmiş ve bazı karşılaşmaların ise seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Şimdi ise salgın had safhaya ulaştı ve Serie A’da 5 karşılaşma ertelendi. Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları korona tehlikesi sebebiyle 13 Mayıs’a ertelendi.

Şampiyonluk yarışı karışacak

Ertelenen maçların 13 Mayıs’ta oynanacak olması nedeniyle zirve yarışı kızışacak gibi gözüküyor. 1 maç eksiğiyle lider Lazio’nun 2 puan gerisindeki Juventus, iki maça çıkmayan ve zirve ile arasında 8 puan fark olan Inter ile 13 Mayıs’ta kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmadan 4 gün sonra ise Lazio, Brescia’yı ağırlayacak.

Aynı haftada Inter, Napoli ile Juventus ise Cagliari’yle kozlarını paylaşacak. Son haftada ise Atalanta-Inter, Napoli-Lazio ile Juventus-Roma kapışacak.

Öte yandan 13 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi hedeflenen İtalya Kupası finalinin de 20 Mayıs’ta oynanmasına karar verildi.

Inter'de fikstür krizi yaşanıyor

Şampiyonluk adaylarından Inter’in geçtiğimiz hafta Sampdoria ile oynayacağı maç da ertelenmişti. İtalya Kupası’nda yoluna devam eden Antonio Conte’nin ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde de son 16’ya kaldığı için fikstür krizi yaşanıyor.

Federasyon, Sampdoria maçı için Mavi-Lacivertliler’in kupalardaki performansına göre tarih bulmaya çalışıyor.