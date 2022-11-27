Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ’de olası takviyeler dışında kadrodaki isimlerin de durumu merak ediliyor. Birçok takım, Fenerbahçe’nin yıldızlarına ilgi gösterirken son olarak İtalya’dan yeni bir ilgi gündeme gelmiş durumda.

İtalyanlardan Fenerbahçe takibi

Yaz döneminde Kim Min-Jae’nin Napoli’ye transferinin verdiği olumlu sonuç, İtalyan ekiplerinin ilgisini Türkiye’ye ve özellikle Fenerbahçe’ye çekmiş durumda. Geçmiş dönemlerde Kim Min-Jae dışında Eljif Elmas, Vedat Muriqi gibi isimleri de Serie A’ya yollayan Sarı-Lacivertliler’de şimdi de Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Miguel Crespo gibi isimler yakından takip ediliyordu.

Napoli’nin Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Miguel Crespo’yu kadrosuna katmak istediği iddia edilmiş Ferdi ile Milan, Crespo ile Inter’in de ilgilendikleri belirtilmişti.

Yeni bir İtalyan ekibi devrede

Fenerbahçe’nin gözde bu 3 ismi dışında diğer oyuncuları da İtalyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Serie A ekiplerinden Torino, hücum hattında yaşadığı sıkıntıları gidermek adına gözünü Sarı-Lacivertliler’in hücum oyuncularına çevirmiş durumda.

Joao Pedro iddiaları yükseliyor

Sezon başında Galatasaray ’ın da kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe’nin Cagliari’den transferini bitirmeyi başardığı Joao Pedro’nun ismi, İtalya’da birçok takımla anılıyor. Tecrübeli oyuncu, Serie A’daki başarılı deneyimi ile transferin gözde isimleri arasına girmiş durumda.

Torino’dan Joao Pedro atağı

Tuttosport’un haberine göre Torino’nun forvet transferi adına öncelikli isimlerinden biri Fenerbahçe’den Joao Pedro olacak. Torino, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın temasları sırasında da Joao Pedro’yu kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunmuştu. Şimdi tecrübeli oyuncunun yeniden kadroya katılması için harekete geçmeye hazırlanıyorlar.

Sıcak bakıyor

Tuttosport, Joao Pedro’nun da Torino’ya transfer olmaya sıcak baktığını iddia ediyor. Fenerbahçe’de düzenli forma şansı bulamadığını düşünen tecrübeli oyuncunun İtalya’ya dönmek istediği aktarılıyor.

Cremonese de istiyor

İtalya'da birçok takım Joao Pedro ile ilgileniyor. Bunlar arasında İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen ve henüz galibiyet alamayan Cremonese de yer alıyor. La Provincia, gol yollarında sorun yaşayan Cremonese'nin de Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Alternatifi yine Fenerbahçe’den!

Yaz aylarında Beşiktaş ’tan Emirhan İlkhan transferini gerçekleştirmiş olan Torino’nun Türkiye’deki tek hedefi Joao Pedro değil. Serie A ekibi, Joao Pedro’nun alternatifini de yine Fenerbahçe’den belirlemiş durumda.

Tuttosport’a göre Dennis Praet ve Joao Pedro’yu öncelikli hedefleri olarak belirleyen Torino, alternatif isim olarak da Diego Rossi’yi belirledi. Fenerbahçe’nin Los Angeles FC’den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun İtalyan pasaportu da bulunuyor.