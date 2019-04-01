İtalyan devleri Skrtel transferi için yarışıyor!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Martin Skrtel’e sezon sonu İtalya yolu göründü. Sarı-Lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Slovak futbolcuya İtalya Serie A’dan teklifler olduğu öğrenildi. İlk olarak Parma Kulübü’nün Skrtel’in menajeri ile görüştüğü ve 34 yaşındaki oyuncunun da şu anda ailesiyle birlikte İtalya’da olduğu belirtildi.

ÜCRETİ YARI YARIYA İNECEK

Ancak, Parma için İtalya’ya giden Skrtel’e burada İnter ve Lazio kulüplerinden de teklif geldi. Skrtel’in bu nedenle henüz net bir cevap vermediği ve kulüplerle parasal konuların yanı sıra sözleşme süresiyle ilgili de görüşme halinde olduğu kaydedildi. Kanarya’da yılda 4 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya İtalyan kulüplerinin en fazla 2 milyon euro önerdiği, Skrtel’in de bu rakama olumlu baktığı belirtildi.

ASIL SORUN SÖZLEŞME SÜRESİ

Fenerbahçe’nin seneye kadroda düşünmediği Skrtel’in ücretinin yarı yarıya düşmesine rağmen daha iyi teklif alamadığı ifade edildi. Ancak rakama evet diyen Skrtel’in 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği, Çizme ekiplerinin ise 1+1’den fazlasını düşünmediği vurgulandı. Son kararını önümüzdeki günlerde verecek olan Skrtel bu sezon Fenerahçe’de 21 lig maçında forma giyerken, rakip filelere 1 de gol attı.