İtalyan devleri Fenerbahçeli futbolcuyu izleyecek

Müthiş çıkışını sürdüren Fenerbahçeli futbolcuyu 2 İtalyan kulübünün temsilcileri takip edecek. İtalyan devlerinin scoutları bugün Fenerbahçe - Giresun maçı sonrası yıldız oyuncu için rapor hazırlayıp Napoli ve Inter kulübü yetkililerine sunacaklar.

Geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren sarı lacivertli futbolcu, birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı.

Gelen son bilgilere göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek. Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacaklar. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu takip edecek olan yetkililer, hazırladıkları rapor doğrultusunda transfer için harekete geçecekler.





PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendirilen Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında.

Ferdi için Fenerbahçe'ye resmi teklifler gelse bile, Sarı-Lacivertli kurmaylar bu teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.





JESUS'UN VAZGEÇİLMELERİ ARASINDA

Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcusu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Milli futbolcu, bu sezon 19 maçta görev aldı. Kasımpaşa karşılaşmasında 1 de asist yapan Ferdi, geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Futbol Takımı kadrosuna da Stefan Kuntz tarafından dahil edildi. (Takvim)



