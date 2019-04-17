İtalyan devleri, Alpaslan Tahsin transferi için devrede!

Yunanistan ekibi PAOK'un altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin, yetenekleri ve sergilediği performansla adeta parmak ısırtıyor. Avrupa'nın dev kulüplerini şimdiden peşine takan Gümülcine doğumlu genç yıldız için İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, 10 numara mevkiinde forma giyen futbolcuyu Serie A'nın iki devi Juventus ve Milan'ın istediğini yazdı. İki kulübün Tahsin'in menajerliğini yapan Isaac Lopez'le olan yakın ilişkilerinin de transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler