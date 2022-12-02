Süper Lig'de sezon başında yaptığı yıldız transferiyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftası ile birlikte verilen Dünya Kupası arası öncesinde çıkışını sürdürürek 27 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, verilen ara sonrasında kaldığı yerden devam ederek Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi karşılaşmasına kayıpsız olarak gitmek istiyor.

Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Cim Bom'da diğer yandan devre arasında kadroyu güçlendirmek için yapılacak transferlerin çalışmaları sürüyor.





ADANA DEMİRSPOR'DAN YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Yunus Akgün için Adana Demirspor'un devreye girdiği öne sürülmüştü. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak'tan bu konuyla ilgili açıklama geldi. Sancak "Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü transfer etmek istediğimize dair haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Transfer döneminde değiliz. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVİNDEN TRANSFER

Sarı- kırmızılı kulübün son olarak La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Marcos Alonso'yu gündemine aldığı öğrenildi. İspanyol takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol beki için Barcelona'yla masaya oturacak olan Aslan, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.





VAN AANHOLT'A VEDA

Galatasaray yönetimi, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la ara transferde yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, formasını Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılar, van Aanholt'nu yerini Marcos Alonso ile doldurmayı planlıyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alonso birçok bölgede forma giyebilmesiyle tanınıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DEV KANCA

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan talipler ver. Sarı kırmızılı takımın milli futbolcusuna son olarak Napoli kanca attı. İtalyan ekibin scoutları 24 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden Napoli talip oldu. İtalyan basını, scout ekiplerinin listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için, "Teknik kapasite ve potansiyel açıdan Napoli'ye çok uyumlu bir futbolcu" yorumunu yaptı.





15 MİLYON EURO BEDELİ VAR

Sözleşmesini 1 yıl önce uzatan ve Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Öte yandan söz konusu haberde Napoli'nin, Aktürkoğlu'nu transfer etmek için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu da hatırlatıldı.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta 6 gol kaydetti ve geçen yılki çıkışına yeniden döndü.

YENİ DRIES MERTENS

Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Napoli taraftarları 'Yeni Dries Mertens olabilir' şeklinde yorumlarda bulundu.



