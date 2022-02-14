Fenerbahçe 'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı ve çubuklu forma altında gösterdiği performasnla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için ilk somut adım İtalya'dan geliyor.

Sabah'ın haberine göre Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilen Serie A takımlarından Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli kurmaylar ile masaya oturacağı bildirildi.

ELJIF'I DE O ALMIŞTI...

Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrolü oynamış bir isimdi. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında. Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, Kim'i istediği fiyattan satması durumunda önümüzdeki sezon ciddi bir transfer transfer kaynağına da sahip olmuş olacak.