İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Liverpool, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin listesinde yer alan Arjantinli yıldız Lautaro Martinez için beklediği bonservis gelirini belirledi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Inter sezon sonunda yeni transferlere kaynak yaratmak için Lautaro Martinez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İtalyan ekip, yıldız futbolcunun bonservisi için ise yaklaşık 90 milyon Euro talep ediyor.

Inter'in bu talebi aynı zamanda kulübün, Arjantinli yıldızın sözleşmesinde yer alan 110 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bir kısmından feragat edeceği anlamına geliyor.

Avrupa devleri sırada

Yıldız futbolcu daha öne Liverpool, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un ilgisini çekerken, Dusan Vlahovic'i Juventus'a kaptıran Arsenal'in de oyuncu ile ilgilenebileceği iddia ediliyor.

2018 yılında Racing Club'tan Inter'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta forma giyerken, 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



