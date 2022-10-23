Fenerbahçe 'ye transfer ettiği isimlerle dikkat çeken Vitor Pereira'nın kazandırdığı en önemli isimler arasında Miguel Crespo yer alıyor. Geçen sezon başında Pereira'nın, Portekiz 2.Lig ekibi Estoril Praia'dan sadece 1.5 milyon Euro bedelle Sarı-Lacivertliler'e transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye macerası kötü başlamıştı

Crespo, Türkiye kariyerine çok da iyi başlamamış, hatta bir kısım taraftarlarca eleştirilmişti. Geçtiğimiz sezon Crespo'nun adı Avrupa Kupaları kadrosuna da yazılmamıştı. Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve düzenli olarak oynayan Miguel Crespo, takımın orta sahada vazgeçilmez futbolcularından biri haline geldi. Performansıyla göz dolduran Portekizli futbolcu taraftarların da beğenisini kazandı.

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Süper Lig rekoru kırdı

Jorge Jesus'un yeni formatıyla değişen orta saha kurgusunda sezon başında uymakta zorlanan Crespo, bazı Avrupa ve lig maçlarında forma şansı bulamamıştı. Ancak performansını yükselten Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynarken Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig 'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı. Portekizli yıldız Başakşehir karşılaşmasına da 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu yine ortaya koyduğu oyunla parmak ısırttı.

15 milyon Euro...

İtalyan basını da Kanarya'da orta sahanın dinamosu haline gelen başarılı oyuncu için Inter gözlemcilerinin, Ülker Stadyumu'na geldiğini ve Başakşehir karşılaşmasında Crespo'yu çıplak gözle izlediğini duyurdu. Turuncu-Lacivertliler karşısında Fenerbahçe'nin sigortası olan, 12.6 km mesafeyle Sarı-Lacivertliler'in en çok koşan ismi olan ve girdiği 20 ikili mücadelenin de 14'ünü kazanarak iyi bir istatistik yakalayan deneyimli oyuncu için Kanarya'nın 15 milyon Euro bandında bir değer biçtiği de öne sürüldü.