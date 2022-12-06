Fenerbahçe 'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, Inter'in radarına girdi.

İtalyan ekibinin 38 yaşındaki file bekçisi Samir Handanovic, sezon sonunda kariyerine son vermeyi düşünüyor. İtalya devinin kalesini ise 26 yaşındaki Andre Onana koruyor.









INTER KALECİ ARIYOR

Inter, yeni sezonda Kamerunlu kaleciyle forma rekabetine girebilecek bir file bekçisi aramaya başladı. Inter, Fenerbahçeli Altay Bayındır ile birlikte İsviçreli deneyimli eldiven Yann Sommer'i de listesine almış durumda...

Mönchengladbach'ın Yann Sommer'i takımda tutmak istemesi ise İtalyan ekibini zora sokuyor. Bu nedenle Inter'in Altay'ı listenin ilk sırasına aldığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

24 yaşındaki başarılı eldivenin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





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Sarı-Lacivertliler, yeni sözleşme için Altay ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Başarılı eldiven, son kararını sezon sonunda verecek. Transfermarkt verilerine göre; Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.









Fenerbahçe, Altay'ı 2019'da Ankaragücü'nden transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler, Ankara ekibine bu transfer için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezonki performansı sonrası, taraftarlar tarafından ıslıklanan Altay'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. (Akşam Gazetesi)