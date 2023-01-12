Fenerbahçe 'nin genç yıldız adayı Arda Güler, son dönemde Avrupa'nında gündeminden düşmüyor. 17 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın üst düzey takımlarının scoutları tarafından izlenirken, şimdiden transfer listelerine girdi.





17 YAŞINDA MİLLİ TAKIM'DA

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.

İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu. Türk futbolunda bir yıldız doğuyor ve dünya bu genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu.

UEFA VE GUARDIAN'DAN BÜYÜK ONUR

Avrupa futbolunun patronu UEFA da milli oyuncuyu onurlandırmıştı. Yeni yıl için futbolseverlere tavsiyede bulunan UEFA resmi sitesi '2023'te izlenmesi gereken oyuncular' listesinde 17 yaşındaki futbolcuyu da yer verdi.

Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneği için UEFA'nın internet sitesinde, Arda Güler fotoğrafı en başta gösterilirken, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e attığı golün görüntüleri de paylaşıldı. Avrupa futbolunu patronu, başarılı futbolcu için, "Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.





Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Guardian da 'En heyecan verici 60 yetenekli futbolcu' haberinde Arda'ya yer verdi.

Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı Arda Güler böylece bir anda dünya futbolunun da yakından takip edeceği bir süperstar adayı olarak başarı merdivenlerini adım adım tırmanıyordu.

İTALYANLARDAN MÜTHİŞ İDDİA

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yardımcılarından Mario Branco, Napoli ile görüşmeleri yürütüyor.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin birkaç aydır Arda Güler'i takip ettiği iddia edildi. İtalyan devinin bizzat, Joırge Jesus'un yardımcısı Mario Branco'dan bilgiler aldığına da yer verildi.

Öte yandan Paris Saint-Germain ve Tottenham'ın Arda Güler'i takip ettiği ve scoutlar aracılığıyla yapılan gözlemlerde oyuncudan etkilendikleri ifade edildi.









MALİYETİ NE OLACAK?

İtalyan gazetesinde, Napoli'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Arda Güler'i yaz transfer döneminde kadroya katmak istediği belirtildi. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bizzat transferi bitirmek için devreye girdi.

Gazete aynı zamanda Arda Güler'in 10 milyon Euro civarında bir miktara transfer olabileceğini iddia etti.