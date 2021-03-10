İtalyan basını abarttı! Merih Demiral patlaması!

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan basını milli yıldız Merih Demiral'ı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Chiesa maça eşitliği getiren isim olurken 54. dakikada Portolu Taremi, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

63'te bir kez daha sahneye çıkan Chiesa'nın golüyle bu kez Juventus öne geçti, kalan dakikalarda başka gol olmayınca normal süre 2-1 bitti ve uzatmalara geçildi.

İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresi ise adeta ayrı bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'ye gelindiğinde ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu.

İtalyan basını, karşılaşmada Porto'nun 1-0 öne geçmesine neden olan pozisyonda penaltıya sebebiyet veren Merih Demiral'ı çok ağır eleştirdi. İşte o yorumlar...

La Gazzetta dello Sport

"Porto ilk 26 dakikada 8 kez kaleyi denedi ve Merih Demiral’ın hatası sonucu kazanılan penaltı golüyle maçta öne geçen taraf oldu."

Calciomercato

"Görünüşe göre Chiellini oynamalı. Merih Demiral’ın kendini kontrol edemediğini bu maçta gördük."

La Stampa

"Porto maça iyi başladı ve Merih Demiral’ın hafif müdahalesi ile kazanılan penaltıyla öne geçti."

La Repubblica

"Merih Demiral’ın saflığı, Porto’nun penaltı golüyle öne geçmesini sağladı. Taremi’ye arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı verildi."

Football Italia

"Merih Demiral maçın başında yaptığı penaltıyla takımının karşılaşmaya 1-0 yenik başlamasına neden oldu."

Il Messaggero

"Talihsiz müdahalesi sonrası Porto cezayı kesti. Sonrasında oyundan koptu ve geri dönemedi."

Tuttosport

"Beceriksiz bir müdahale sonrası kendine gelemedi. Maç boyunca şaşkın göründü."



